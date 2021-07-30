За даними Investing.com, зараз індекс долара становить 91,87. Нижче цей показник падав лише 29 червня. Тоді індекс зупинився на рівні 91,85.

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Долар США наблизився до місячного мінімуму

Загалом за тиждень індекс долара впав на 1%. Це найгірший тижневий показник з початку травня 2021 року. За місяць цей індекс знизився на 0,5%, хоча у червні він виріс на 2,8%. Тренд на падіння нацвалюти США почався після того, як очільник Федерального резерву США (ФРС) Джером Павелл розчарував биків ринку (інвестори, які купують акції для того, щоб потім продати їх дорожче) на засіданні щодо монетарної політики. Він зробив дві важливі заяви:

підвищення ставок – це довгий шлях,

ринку праці необхідно буде надолужувати згаяне.

Індекс долара Це індекс, що показує відношення долара США до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США: євро, єни, фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони і швейцарського франка.

Долар США наближається до місячного мінімуму / Інфографіка Investing.com

Хоча ФРС продовжувала стверджувати, що рухається до скасування своєї програми з друку грошей, рух ФРС до цього зсуву, ймовірно, буде повільнішим, ніж передбачалося раніше. Обережність Федерального резерву видно через уповільнення зростання в США, ослаблення інфляції та побоювань щодо штаму коронавірусу Дельта,

– заявив Стівен Дулі, стратег з валютних питань Western Union Business Solutions.

Крім того, долар не знайшов підтримки серед даних щодо валового внутрішнього продукту США. Американська економіка виросла на 6,5% у другому кварталі 2021 року в річному обчисленні. Одна з головних причин зростання – потужна допомога зі сторони держави. Однак, ці цифри не виправдали очікування експертів стосовно прискорення на рівні 8,5%.

Долар та інші валюти

Американський долар коливається на двотижневому мінімумі щодо японської єни. Євро навпаки зміцнює позиції на валютному ринку, злетівши до місячного рекорду щодо долара США. Крім того, нацвалюти Австралії та Нової Зеландії, курс яких залежить від зростання світової та китайської економіки, досягли двотижневих максимумів.

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На фоні ослаблення долара США, британський фунт зупинився на найвищому рівні більше ніж за 30 днів. Зміцненню нацвалюти Великої Британії також сприяло зменшення кількості хворих на коронавірус. Китайський юань теж почав зростати після падіння. Інвестори заявили, що планують уважно стежити за низкою макроіндикаторів США, інформація про які буде оприлюднена пізніше. Вони згадали про індекс вартості робочої сили за другий квартал, особисті доходи та витрати за червень та індекс настроїв споживачів Мічиганського університету за липень.

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