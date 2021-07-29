Згідно з опитуванням Центру американського прогресу, який провели Global Progress та YouGov, майже 12 тисяч осіб з Італії, Канади, Великої Британії, США, Німеччини, Франції та Японії, переконані, що в наступні 10 років буде ще одна пандемія. Крім того, респондентами були жителі Австралії.

Варте уваги Конкуренти Tesla: на яких виробників електрокарів варто звернути увагу інвесторам

Жителі країн G7 прогнозують нову пандемію

Найбільш стурбовані жителі Франції. 73% французів вважають, що існує загроза нової пандемії. В Австралії цю думку поділяють 66% громадян, а в Японії 65% респондентів. У Німеччині цей показник дорівнює 61%. У Канаді та Великій Британії нову "версію COVID-19" прогнозують 59% людей. Найменше вірять у повторення пандемії в Італії та США з 56% та 54% відповідно.

Жителі країн G7 прогнозують нову пандемію у наступні 10 років / Інфографіка Insider

Крім того, опитані занепокоєні, що світу не вдасться остаточно побороти COVID-19. На питання, чи буде коронавірус мутувати та повертатися протягом наступних 10 років 54% респондентів дали ствердну відповідь. Американці знову проявили найменшу стурбованість, оскільки лише 47% вірять, що коронавірус може повернутися через роки. Натомість у Японії 65% дотримуються протилежної думки. Пандемія коронавірусу допомогла усім зробити висновки та засвоїти певні уроки. Найважливішими респонденти назвали такі:

необхідність спільної роботи,

швидкі дій урядів,

підготовка влади до загрози нової пандемії.

Трейдинг – сучасний спосіб заробляти онлайн. Дізнайтеся, скільки ви можете заробляти й з чого почати, замовивши безкоштовну консультацію в експертів Forex Club.