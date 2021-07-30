По данным Investing.com , сейчас индекс доллара составляет 91,87 . Ниже этот показатель падал только 29 июня. Тогда индекс остановился на уровне 91,85 .

Примечательно Миллиардеры летят в космос: какие возможности для заработка это открывает

Доллар США приблизился к месячному минимуму

Всего за неделю индекс доллара упал на 1% . Это худший недельный показатель с начала мая 2021 года. За месяц этот индекс снизился на 0,5% , хотя в июне он вырос на 2,8% . Тренд на падение нацвалюты США начался после того, как глава Федерального резерва США (ФРС) Джером Пауэлл разочаровал быков рынка (инвесторы, которые покупают акции для того, чтобы потом продать их дороже) на заседании по монетарной политике. Он сделал два важных заявления:

повышение ставок – это долгий путь,

рынку труда необходимо будет наверстывать упущенное.

Индекс доллара Это индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Доллар США приближается к месячному минимуму / Инфографика Investing.com

Хотя ФРС продолжала утверждать, что движется к отмене своей программы по печати денег, движение ФРС к этому сдвигу, вероятно, будет более медленным, чем предполагалось ранее. Осторожность Федерального резерва видно из-за замедления роста в США, ослабления инфляции и опасений относительно штамма коронавируса Дельта,

– заявил Стивен Дули, стратег по валютным вопросам Western Union Business Solutions.

Кроме того, доллар не нашел поддержки среди данных по валовому внутреннему продукту США. Американская экономика выросла на 6,5% во втором квартале 2021 года в годовом исчислении. Одна из главных причин роста – мощная помощь со стороны государства. Однако, эти цифры не оправдали ожидания экспертов относительно ускорения на уровне 8,5% .

Доллар и другие валюты

Американский доллар колеблется на двухнедельном минимуме относительно японской и ены . Евро наоборот укрепляет позиции на валютном рынке, взлетев до месячного рекорда по отношению к доллару США. Кроме того, нацвалюты Австралии и Новой Зеландии, курс которых зависит от роста мировой и китайской экономики, достигли двухнедельных максимумов.

Интересно Самые богатые страны мира предупреждают об еще одной глобальной угрозе: о каких временных рамках идет речь

На фоне ослабления доллара США, британский фунт остановился на самом высоком уровне более чем за 30 дней. Укреплению нацвалюты Великобритании также способствовало уменьшение количества больных на коронавирус. Китайский юань тоже начал расти после падения. Инвесторы заявили, что планируют внимательно следить за рядом макроиндикаторов США, информация о которых будет обнародована позже. Они вспомнили об индексе стоимости рабочей силы за второй квартал, личных доходах и расходах за июнь и индексе настроений потребителей Мичиганского университета за июль.