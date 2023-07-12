Долар США спровокував новий стрибок цін на нафту

Дві еталонні марки нафти подорожчали до нових максимумів за кілька місяців. Одним із ключових факторів впливу на ринку нафти був американський долар. Про головні зміни під час торгів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку нафти

Під час торгової сесії, 11 липня, вартість нафти під брендом Brent коливалася на рівні 79,40 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,71 долара або 2,2%.

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Марка нафти West Texas Intermediate на кінець торгового дня зафіксувала ціну на рівні 74,83 долара за барель. Ця сировина виросла в ціні на 1,84 долара або 2,5%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту, за даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 79,41 долара за барель (+ 2,21%);

за барель (+ 2,21%); Марка WTI торгується на рівні 74,83 долара за барель (+ 1,84%).

Що відбувалося на ринку

Нафта виграла від ослаблення позицій долара США проти кошика з 6 інших валют. Зокрема, на цьому тлі два найвідоміші бренди нафти на ринку подорожчали загалом на 2%. Марка Brent досягла пікового рівня з 28 квітня, а WTI – з 1 травня. Зростання цін підтримало ще два фактори:

Сподівання на збільшення попиту на сировину у країнах, які розвиваються;

Скорочення пропозиції зі сторони найбільших експортерів нафти, пише Reuters.

Минулий тиждень обидві марки нафти, які вважають еталонами на ринку, закінчили з

Нагадаємо, що Іран використав на свою користь рішення Росії та Саудівської Аравії про скорочення обсягів видобування нафти. За травень та червень ця країна рекордно збільшила обсяги експорту чорного золота.