Чому долар росте в ціні

У вівторок, 22 квітня, долар США повернувся до зростання після того, як обвалився до нового мінімуму за три роки днем раніше, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Варте уваги Трамп накинувся з критикою на главу центрального банку США та зробив важливу заяву

На долар США тиснуть побоювання щодо незалежності центрального банку США – Федерального резерву. Річ у тому, що президент США Дональд Трамп активно критикує главу ФРС Джерома Пауелла. Крім того, на долар впливають ймовірні економічні наслідки світової торгової війни.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США сьогодні коливається на рівні 98,55. Долар зріс в ціні під час торгів на 0,25%, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара США коливався в діапазоні від 98,01 до 98,66.

Цікаво! Курс євро зріс до пікового рівня щодо долара з листопада 2021 року. Євро зростає завдяки знеціненню долара США. Також на ринок валют впливає те, що інвестори переоцінюють роль долара на глобальному ринку.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: