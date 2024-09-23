Відсилка до релігії: що означає трикутник на доларах США
23 вересня 2024, 18:20Читать новость на русском
Джерело:BBC
Навколо деяких символів, які зображені на американських доларах, виникають досить серйозні дискусії. Зокрема, йдеться про трикутник на доларах.
Що означає трикутник на доларах
Перш за все варто зауважити, що трикутник – це стародавній символ християнської Святої Трійці: Отця, Сина та Святого Духа. Зокрема, відомо, що раніше навіть Бога зображували з трикутним німбом над головою, пише BBC.
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З ранньохристиянських часів Всевидяще око символізувало собою Бога, а трикутник – Святу Трійцю. Обидва ці символи зображені на 1-доларовій купюрі США. Їх можна помітити на верхівці незавершеної піраміди, що є зворотною стороною Великої печатки Сполучених Штатів Америки.
Більше цікавих деталей про купюру в 1 долар:
- Дизайн банкноти номіналом в 1 долар жодного разу не змінювали з 1963 року;
- Як пояснюють, одна з ключових причин – це те, цю купюру підробляють досить рідко;
- Станом на 2023 рік в обігу було 14,5 мільярда банкнот номіналом 1 долар, згідно з даними Statista.