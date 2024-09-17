Що означає око на доларах

Історія Ока Провидіння сягає ще 800 року до нашої ери. Загалом цей символ-алегорія Всевидячого Бога. Цей символ використовують різні релігійні течії, просвітницькі рухи тощо, інформує The Hill. Серед найвідоміших – масони та ілюмінати. У BBC додають, що трикутник символізує Святу Трійцю.

Зверніть увагу Роберт Кійосакі назвав активи, які почнуть "вибухово" дорожчати у найближчому майбутньому

Цей символ зображений на купюрі номіналом 1 долар. Всевидяче око зображене на верхівці незавершеної піраміди, що є зворотною стороною Великої печатки Сполучених Штатів Америки, яку затвердили в 1780-х роках. Навколо цього зображення на банкноті існує чимало теорій змов. Але, найімовірніше, Всевидяче око є втіленням ідеї очей Бога на "духовній стороні печатки".

Значення символів на доларах США / Фото Unsplash

Також варто додати, що дизайн банкноти в 1 долар залишається незмінним з 1963 року. Одна з головних причин – це те, цю банкноту підробляють нечасто. Крім того, саме на купюрах 1 долар вперше з'явився напис "In God We Trust".