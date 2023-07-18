Останні зміни під час торгів

Під час торгів у вівторок, 18 липня, Індекс долара США торгується на рівні 99,70. Котирування впали на 0,14%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 99,59 до 99,94.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається з доларом

Американський долар продовжує знецінюватися проти кошика з 6 інших валют. Ба більше, позиції долара наблизилися до мінімального значення за рік.

Річ у тому, що інвестори намагалися зрозуміти, чи є каталізатори, які сприятимуть подальшому послабленню позицій валюти на ринку після оприлюднення останнього звіту по інфляції у США, пише CNBC. Також нагадаємо, що за минулий тиждень Індекс долара США зафіксувала найгірший результат у річному розрахунку.

Динаміка інших валют:

Євро досягло найкращого результату за 17 місяців у парі з доларом США;

у парі з доларом США; Британський фунт подорожчав на 0,15% проти долара. Ця валюта також торгується на рівні близькому до максимуму за минулий тиждень.

Валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia заявив, що позиції долар можуть все більше залежати від рішень продавців. За його словами, ринки налаштовані на завершення агресивного циклу з підвищення процентної ставки.