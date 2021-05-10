Долар США спіткав новий провал: як відреагували інші валюти та що буде з інфляцією

Для американського долара початок цього тижня виявився далеко не найуспішнішим. Національна валюта США впала нижче двомісячного мінімуму у порівнянні зі своїми головними конкурентами.

У Сполучених Штатах Америки ринок праці відновлюється не настільки швидкими темпами, як очікували, тоді як рівень безробіття знову почав зростати. Ці фактори можуть призвести до того, що темпи інфляції будуть в рази вищими, ніж прогнозувала Федеральна резервна система США.

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Долар ослабив свої позиції

Слабкий звіт по зайнятості в США спонукав інвесторів згорнути зростаючі довгі позиції щодо долара, натомість ключові конкуренти національної валюти США, включаючи британський фунт і австралійський долар, тестували максимальні рівні.

Індекс американського долара зупинився на рівні 90,178 вперше з 26 лютого. Натомість британський фунт додав у ціні 0,8%, піднявшись до 1,0436 долара. Британська валюта досягнула цього показника вперше з кінця лютого. Позиції фунта навіть не ослабили заяви лідера Шотландії про те, що повторний референдум за незалежність неминучий.

Позиції долара ослабли / Інфографіка CBNC

Стратег австралійського банку Commonwealth Bank Кім Манді зазначив, що падіння долара США може продовжитися і на наступному тижні. Крім того, він прогнозує зростання євро вище 1,22 долара. Наразі курс європейської валюти виріс на 0,1% до 1,2172 долара.

Неочікувано повільне відновлення ринку праці у США лише посилює терплячий підхід Федерального комітету з відкритого ринку щодо грошово-кредитної політики. Поліпшення перспектив світової економіки створює тиск на долар США.

Австралійський долар став ще одним бенефіціаром тенденції до послаблення долара США. Нацвалюта Австралії майже оновив двомісячний рекорд та зупинився на рівні 0,78535 долара США. Канадський долар піднявся до 1,2111 долара США. Це новий максимум за три з половиною роки.