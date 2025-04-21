Чому падає долар сьогодні

У понеділок, 21 квітня, долар США обвалився до нового мінімуму за 52 тижні, а також до найнижчого рівня з лютого 2022 року, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. На валюту впливають побоювання, які виникли після заяв Трампа про Федеральну резервну систему США.

Варте уваги Трамп накинувся з критикою на главу центрального банку США та зробив важливу заяву

Долар обвалився до нового мінімуму, оскільки критика Трампа спровокувала побоювання щодо незалежності центрального банку США. Нагадаємо, що раніше очільник ФРС США Джером Пауелл наголошував, що регулятор залишається незалежним.

Трамп накинувся на Федеральний резерв та Пауелла через поточну митну політику. Зокрема, президент США заявив, що незадоволений роботою Пауелла, який нібито не справляється зі своїми обов'язками.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США сьогодні коливається на рівні 98,16. Долар обвалився в ціні на 1,23% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара США коливається в діапазоні від 97,92 до 99,21.

Цікаво! Курс євро зріс до пікового рівня щодо долара з листопада 2021 року. Євро зростає завдяки знеціненню долара США. Також на ринок валют впливає те, що інвестори переоцінюють роль долара на глобальному ринку.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: