Долар виграє від стійкості економіки США: як валюта закінчує вересень

Долар завершує черговий тиждень з певним просіданням, але все-таки залишається на рівні близькому до останнього максимуму. Долар також отримує підтримку від економіки США. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни для долара США на ринку

У п'ятницю, 29 вересня, Індекс долара США демонструє від'ємну динаміку та торгується на рівні 105,67. Цей індикатор зафіксував спад на рівні 0,51%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить від 105,67 до 106,22.

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Ключові зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально Індекс долара США зростав до 114,78 . Це також стало рекордним значенням за 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Долар коливається на рівні близькому до максимуму за 10 місяців, який зафіксували на цьому тижні, оскільки ринки наближаються до закінчення третього кварталу. Водночас Індекс долара США на шляху до тижневого приросту 11 раз поспіль, повідомляє CNBC.

Загалом долар виграє від очікувань, що економіка США буде залишатися більш стійкою до високих ставок, ніж інші економіки. Крім того, американський центробанк попередив, що агресивний курс монетарної політики може тривати довше.

Нагадаємо, що очільниця Мінфіну США Джанет Єллен прокоментувала загрозу глобальному статусу долара. Вона наголосила, що на сьогодні просто відсутня альтернатива для американської валюти на такому рівні. Один із ключових аргументів – відсутність необхідної інфраструктури в інших країнах, для того, щоб їхні валюти могли виконувати таку ж роль, як долар США.