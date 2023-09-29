Последние изменения доллара США на рынке валют / Shutterstock
Доллар завершает очередную неделю с определенным проседанием, но все же остается на уровне близком к последнему максимуму. Доллар также получает поддержку от экономики США. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Последние изменения для доллара США на рынке
В пятницу, 29 сентября, Индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику и торгуется на уровне 105,67. Этот индикатор зафиксировал спад на уровне 0,51%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет от 105,67 до 106,22.
Ключевые изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:
Максимально Индекс доллара США рос до 114,78. Это также стало рекордным значением за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.