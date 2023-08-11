Долар США зростає, але ринок очікує на втрату його головної опори

Долар завершив цей тиждень з позитивною динамікою, але ринок очікує на те, що Федеральний резерв завершить політику підвищення базової ставки. На що варто звернути увагу сьогодні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Долар повернувся до зростання на ринку

Індекс долара США під час торгів у п'ятницю, 10 серпня, зупинився на рівні 102,62. Котирування зросли на 0,10%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 102,42 до 102,83.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував пікове значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за останні два десятиліття ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Головні фактори впливу

Долар вкотре подорожчав проти кошика з 6 інших валют. Американська валюта демонструє таку динаміку на ринку навіть попри те, що інфляція у США за липень зросла менше, ніж очікували. Саме завдяки цьому зростають очікування, що Федеральний резерв невдовзі завершить цикл підвищення процентної ставки, інформує видання CNBC.

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