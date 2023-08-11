Долар повернувся до зростання на ринку
Індекс долара США під час торгів у п'ятницю, 10 серпня, зупинився на рівні 102,62. Котирування зросли на 0,10%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 102,42 до 102,83.
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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США зафіксував пікове значення на рівні 114,78. Це стало рекордом за останні два десятиліття;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Головні фактори впливу
Долар вкотре подорожчав проти кошика з 6 інших валют. Американська валюта демонструє таку динаміку на ринку навіть попри те, що інфляція у США за липень зросла менше, ніж очікували. Саме завдяки цьому зростають очікування, що Федеральний резерв невдовзі завершить цикл підвищення процентної ставки, інформує видання CNBC.
Більше важливих та цікавих новин про валюти:
- Російський рубль продовжує знецінюватися стосовно долара та євро. Проте очікують, що російська валюта буде й надалі слабшати, а також може перетнути важливу психологічну позначку;
- Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет переконаний, що у найближчі десятиліття глобальному статусу долара нічого не загрожує. Тож, світ і надалі буде залежати від цієї валюти.