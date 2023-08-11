Доллар вернулся к росту на рынке

Индекс доллара США во время торгов в пятницу, 10 августа, остановился на уровне 102,62. Котировки выросли на 0,10%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 102,42 до 102,83.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал пиковое значение на уровне 114,78 . Это стало рекордом за последние два десятилетия ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Главные факторы воздействия

Доллар еще раз подорожал против корзины из 6 других валют. Американская валюта демонстрирует такую динамику на рынке даже несмотря на то, что инфляция в США за июль выросла меньше, чем ожидалось. Именно благодаря этому возрастают ожидания, что Федеральный резерв вскоре завершит цикл повышения процентной ставки, пишет CNBC.

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