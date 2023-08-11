Доллар вернулся к росту на рынке
Индекс доллара США во время торгов в пятницу, 10 августа, остановился на уровне 102,62. Котировки выросли на 0,10%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 102,42 до 102,83.
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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США зафиксировал пиковое значение на уровне 114,78. Это стало рекордом за последние два десятилетия;
- Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Главные факторы воздействия
Доллар еще раз подорожал против корзины из 6 других валют. Американская валюта демонстрирует такую динамику на рынке даже несмотря на то, что инфляция в США за июль выросла меньше, чем ожидалось. Именно благодаря этому возрастают ожидания, что Федеральный резерв вскоре завершит цикл повышения процентной ставки, пишет CNBC.
Более важные и интересные новости о валютах:
- Российский рубль продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро. Однако ожидают, что российская валюта будет и дальше ослабевать, а также может пересечь важную психологическую отметку;
- Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет убежден, что в ближайшие десятилетия глобальному статусу доллара ничего не угрожает. Итак, мир и дальше будет зависеть от этой валюты.