Долар на шляху до найбільшого тижневого зростання з лютого: що стало каталізатором

Американський долар продовжує дорожчати на ринку. Серед головних каталізаторів останні події у США. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку

У п'ятницю, 12 травня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 102,22. Цей індикатор виріс на 0,16%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 101,94 – 102,33.

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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Максимальним значенням для індексу стала позначка на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років;

Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це індекс, який показує відношення долара до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Долар США продовжує зміцнювати позиції на ринку та на шляху до найбільшого тижневого зростання з лютого. Аналітики заявили, що долар міг виграти від статусу валюти прихистку, оскільки у країні тривають дебати щодо стелі державного боргу, тоді як криза у банківському секторі триває. Ці фактори турбують інвесторів, пише видання CNBC.

Нагадаємо, що ще один американський банк потрапив до зони ризику через те, клієнти поновили виведення депозитів. На тлі цього акції PacWest обвалилися на 23%. Загалом з початку року цінні папери подешевшали на понад 70%. Стосовно прогнозів для долара, то аналітики з компанії MPS очікують, що у другій половині 2023 року долар ослабне на 5%.