Долар США наблизився до нового мінімуму  на ринку

Долар повернувся до знецінення проти кошика з 6 інших валют. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зміни на ринку для долара

У четвер, 22 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 101,96. Котирування під час торгів впали на 0,11%, згідно з даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,94 до 102,16.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Що впливає на позиції долара США

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Долар впав майже до мінімального значення за місяць. Валюта змінила динаміку на ринку після виступу очільника Федеральної резервної системи США перед Конгресом. Зокрема, він заявив, що подальше підвищення процентної ставки – це досить хороше припущення, якщо економіка буде й надалі демонструвати поточну динаміку, інформує видання CNBC.

Після цього Індекс долара США впав на 0,5%. Крім того, ринку мають сумніви, що варто очікувати ще двох підвищень ставки до кінця поточного року.

Експерти з компанії MPS вважають, що долар може втратити 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.