Долар наблизився до мінімуму за 2 тижні: що відбувається з нацвалютою США
Станом на понеділок, 12 вересня, долар США продовжує втрачати позиції. Що відбувається на валютному ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США починає новий тиждень із суттєвим спадом. Цю тенденцію зафіксували ще минулої п'ятниці. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 12 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 107,93 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування впали на 0,99%. Індекс почав день на рівні 108,60. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,32, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 107,92, згідно з WSJ. З початку торгової сесії цей показник втратив 1%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 1,29%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,72%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 12,47%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 16,47%.
Ситуація на валютному ринку
Загалом від початку 2022 року американський долар суттєво зміцнив позиції на ринку. Зокрема, за серпень Індекс долара США зріс приблизно на 2,6%, продемонструвавши зростання протягом 3 місяців поспіль. Крім того, Індекс долара США перетнув важливу психологічну позначку у 109,48, який був максимумом протягом 20 років, згідно з даними Business Standard.
Одна минулої п'ятниці ситуація для долара США на ринку почала змінюватися. Одна з ключових причин – різке підвищення процентної ставки Європейським центральним банком. Річ у тому, що цей крок зміцнив позиції євро на ринку, пише Reuters.
Станом на понеділок, 12 вересня, американський долар зупинився недалеко від мінімуму за два тижні напередодні оприлюднення ключових даних щодо інфляції в США цього тижня. З врахуванням цієї інформації Федеральний резерв буде розглядати питання про можливість уповільнення темпів підвищення процентних ставок. Засідання заплановане на 21 вересня 2022 року, пише CNBC.