Индекс доллара США начинает новую неделю с существенным спадом. Эту тенденцию зафиксировали еще в прошлую пятницу. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 12 сентября 2022 года Индекс доллара США колеблется на уровне 107,93 согласно данным Yahoo! Finance. С начала дня котировки упали на 0,99%. Индекс начал день на уровне 108,60. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,32, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 107,92, согласно WSJ. С начала торговой сессии этот показатель утратил 1%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел на 1,29%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,72%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 12,47%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 16,47%.

Ситуация на валютном рынке