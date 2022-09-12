Індекс долара США починає новий тиждень із суттєвим спадом. Цю тенденцію зафіксували ще минулої п'ятниці. Торги тривають цілодобово.

Цікаво Вибір професіоналів: що потужні банки радять робити в умовах кризи

Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 12 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 107,93 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування впали на 0,99%. Індекс почав день на рівні 108,60. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,32, за даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 107,92, згідно з WSJ. З початку торгової сесії цей показник втратив 1%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 1,29%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,72%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 12,47%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 16,47%.

Ситуація на валютному ринку