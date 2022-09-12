Індекс долара США починає новий тиждень із суттєвим спадом. Цю тенденцію зафіксували ще минулої п'ятниці. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 12 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 107,93 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування впали на 0,99%. Індекс почав день на рівні 108,60. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
  • Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,32, за даними CNBC.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 107,92, згідно з WSJ. З початку торгової сесії цей показник втратив 1%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

  • за місяць він пішов вгору на 1,29%;
  • за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,72%;
  • з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 12,47%;
  • загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 16,47%.

Ситуація на валютному ринку