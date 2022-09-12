Станом на 12 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 107,93 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування впали на 0,99%. Індекс почав день на рівні 108,60. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,32, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 107,92, згідно з WSJ. З початку торгової сесії цей показник втратив 1%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців: