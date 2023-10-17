Близький Схід та центробанк США: як долар реагує на останні події

Долар США демонструє змішану динаміку на ринку валют, тоді як його валюти-конкуренти фіксують протилежні напрямки руху. Більше про останні зміни на ринку валют та головні фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з доларом США

У вівторок, 17 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,18, за даними Yahoo!Finance. Цей показник втратив 0,06%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,11 до 106,53. –

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Фактори впливу на ринку валют

Під час сьогоднішніх торгів долар США торгується у досить вузькому діапазоні, а динаміка на ринку змішана. Наразі трейдери чекають на виступ очільника Федерального резерву, а також вони підбили перші підсумки останніх подій на Близькому Сході.

При цьому вкрай важливим питанням для ринку залишається можливість ескалації. У Credit Agricole CIB G10 додали, що до вагомих факторів впливу на долар можна віднести дохідність державних облігацій США, повідомляє CNBC.

Динаміка інших валют: