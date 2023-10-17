Що відбувається з доларом США

У вівторок, 17 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,18, за даними Yahoo!Finance. Цей показник втратив 0,06%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,11 до 106,53. –

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

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