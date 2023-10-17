Долар США демонструє змішану динаміку на ринку валют, тоді як його валюти-конкуренти фіксують протилежні напрямки руху. Більше про останні зміни на ринку валют та головні фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відбувається з доларом США
У вівторок, 17 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,18,за даними Yahoo!Finance. Цей показник втратив 0,06%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,11 до 106,53. –
Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78. Це також стало рекордом за 20 років;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.