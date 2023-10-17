Доллар США демонстрирует смешанную динамику на рынке валют, в то время как его валюты-конкуренты фиксируют противоположные направления движения. Больше о последних изменениях на рынке валют и главных факторах влияния – читайте в материале 24 Канала.
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Что происходит с долларом США
Во вторник, 17 октября, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,18, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель утратил 0,06%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 106,11 до 106,53.
Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.