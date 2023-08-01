Долар США стрімко зміцнює позиції завдяки новим даним про кредити
Американський долар продовжує дорожчати проти кошика з 6 інших валют. Цьому сприяли важливі дані від Федерального резерву щодо вимог банків та кредитів. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Долар продовжує дорожчати
Під час торгів у вівторок, 1 серпня 2023 року, Індекс долара США досягнув позицій на рівні 102,34. Цей індикатор виріс на 0,48%, інформує Yahoo!Finance. Загалом діапазон коливання індексу становить від 101,85 до 102,43.
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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78. Це стало рекордом за 20 років;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що впливає на долар
Долар США почав новий місяць з істотним зростанням. Один із найважливіших факторів, які підтримують валюту, – дані від Федерального резерву, що американські банки посилили стандарти для кредитів. Крім того, додають, що за другий квартал 2023 року знизився попит на кредити як від підприємців, так і споживачів, пише CNBC.До теми! Американський мільярдер та легендарний інвестор Воррен Баффет вважає, що наступні кілька десятиліть світ буде залежати від долара. Відтак, валюта зберігатиме за собою свій "королівський статус".
Нагадаємо, що американський долар різко почав дорожчати у 2022 році після початку агресивного циклу Федеральної резервної системи США задля боротьби з рекордною у країні інфляцією.