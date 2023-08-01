Долар продовжує дорожчати

Під час торгів у вівторок, 1 серпня 2023 року, Індекс долара США досягнув позицій на рівні 102,34. Цей індикатор виріс на 0,48%, інформує Yahoo!Finance. Загалом діапазон коливання індексу становить від 101,85 до 102,43.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар

Долар США почав новий місяць з істотним зростанням. Один із найважливіших факторів, які підтримують валюту, – дані від Федерального резерву, що американські банки посилили стандарти для кредитів. Крім того, додають, що за другий квартал 2023 року знизився попит на кредити як від підприємців, так і споживачів, пише CNBC.

До теми! Американський мільярдер та легендарний інвестор Воррен Баффет вважає, що наступні кілька десятиліть світ буде залежати від долара. Відтак, валюта зберігатиме за собою свій "королівський статус".