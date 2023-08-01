Доллар продолжает дорожать

В ходе торгов во вторник, 1 августа 2023 года, Индекс доллара США достиг позиций на уровне 102,34. Этот индикатор вырос на 0,48%. Yahoo!Finance. В общем диапазон колебания индекса составляет от 101,85 до 102,43.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг максимального значения на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на доллар

Доллар США начал новый месяц с существенным ростом. Один из важнейших факторов, поддерживающих валюту, – данные от Федерального резерва, что американские банки ужесточили стандарты для кредитов. Кроме того, добавляют, что за второй квартал 2023 года снизился спрос на кредиты как от предпринимателей, так и от потребителей. CNBC.

К теме! Американский миллиардер и легендарный инвестор Уоррен Баффет считает, что следующие несколько десятилетий мир будет зависеть от доллара. Следовательно, валюта будет сохранять за собой свой "королевский статус".