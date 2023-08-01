Доллар продолжает дорожать
В ходе торгов во вторник, 1 августа 2023 года, Индекс доллара США достиг позиций на уровне 102,34. Этот индикатор вырос на 0,48%. Yahoo!Finance. В общем диапазон колебания индекса составляет от 101,85 до 102,43.
Важно Как сделать первые шаги к финансовому успеху: советы и подсказки
Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг максимального значения на уровне 114,78. Это стало рекордом за 20 лет;
- Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что влияет на доллар
Доллар США начал новый месяц с существенным ростом. Один из важнейших факторов, поддерживающих валюту, – данные от Федерального резерва, что американские банки ужесточили стандарты для кредитов. Кроме того, добавляют, что за второй квартал 2023 года снизился спрос на кредиты как от предпринимателей, так и от потребителей. CNBC.