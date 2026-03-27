Кінець 165-річної епохи: на доларах США вперше з'явиться підпис Трампа

На доларах США вже цього літа з'явиться підпис президента Дональда Трампа. Це стане першим випадком в історії, коли чинний президент країни підписуватиме американські гроші.

Чому підпис Трампа з'явиться на доларах?

Про це офіційно повідомило Міністерство фінансів США, передає агентство Reuters.

Оновлені банкноти випустять до 250-ї річниці незалежності США.

Перші 100-доларові купюри з підписом Трампа та міністра фінансів США Скотта Бессента планують надрукувати в червні. А наступними місяцями з’являться й інші номінали.

Немає більш потужного способу відзначити історичні досягнення нашої великої країни та президента Дональда Дж. Трампа, ніж доларові банкноти США з його ім’ям. І цілком доречно, що ця історична валюта буде випущена до 250-річчя,

– заявив Бессент.

За словами посадовців казначейства, загальний дизайн доларів не зміниться, за винятком того, що підпис Трампа замінить підпис скарбника. Однак поки оцінити вигляд оновленої 100-доларової купюри неможливо, оскільки макет ще не представили.

Зауважте! У Мінфіні додали, що нові банкноти зможуть потрапити в обіг вже через кілька тижнів після друку.

Яку історичну традицію змінює Трамп?

Після оновлення долари США уперше за 165 років не матимуть підпису скарбника США, який підпорядковується міністру фінансів і відповідає за Бюро гравіювання та друку, Монетний двір США та інші функції казначейства.

Зараз казначейство все ще випускає банкноти з підписами міністерки фінансів часів Джо Байдена Джанет Єллен та колишньої скарбниці Лінн Малерби.

Втім, Малерба стане останньою серед американських скарбників, чий підпис з’являвся на американській валюті від 1861 року. Саме тоді уряд США вперше почав її випускати.

Зміна підпису – це черговий крок адміністрації Трампа та її союзників у прагненні закарбувати ім’я президента на будівлях, установах, державних програмах, військових кораблях і монетах,

– зауважує видання.

Чому Трамп не з'явиться на монетах?

Раніше Мінфін намагався запровадити обігову монету номіналом 1 долар із зображенням Трампа, пише Reuters.

На передній частині монети мало бути зображення Трампа в профіль зі словом "liberty" над ним та цифрами 776 – 2026.

На зворотному боці планувалося зображення знову ж таки Трампа, який тримає стиснутий кулак у руках зі словами "Бийся, бийся, бийся".

Але ця ініціатива зазнала невдачі. Річ у тім, що американське законодавство забороняє зображати живих осіб на американських монетах.

Важливо! Водночас минулого тижня Федеральна мистецька комісія, членів якої Трамп сам і призначив, затвердила дизайн пам’ятної золотої монети із його зображенням.

