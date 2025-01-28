Долар в Росії обвалився нижче важливого психологічного рівня

Російський рубль поступово зміцнює свої позиції на валютному ринку. Зокрема, курс долара опустився нижче важливої межі.

Курс долара до рубля на сьогодні

Станом на 28 січня курс долара щодо рубля демонструє позитивну динаміку. Проте ціна долара опустилася нижче важливого рівня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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На момент створення цього матеріалу, курс долара коливається на рівні 98,6 рубля. За день долар подорожчав на 1,32%, але за 5 днів – втратив 1,22%. З початку року курс долара до рубля впав на понад 13%.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року російський рубль суттєво подешевшав щодо долара США. Зокрема, в кінці листопада американська валюта подорожчала до пікового рівня за понад 2 роки. Тоді курс перетнув позначку в 114 рублів за долар США.

Тоді як з початку січня рубль почав поступово зростати в ціні. Для прикладу, 2 січня російська валюта демонструвала зростання, але вартість американської валюти все ще тривається вище позначку в 110 рублів.