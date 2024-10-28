Що відбувається на ринку нафти

У понеділок, 28 жовтня, нафта зафіксувала різкий обвал на ринку. Обидва еталонні бренди нафти впали в ціні до найнижчого рівня з початку жовтня. Нафта дешевшає через ситуацію на Близькому Сході, інформує видання Reuters.

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Річ у тому, що на вихідних Ізраїль атакував у відповідь Іран, але в обхід нафтових і ядерних об'єктів Тегерана. Таким чином проблем із постачанням постачання енергоносіїв не виникло, що послабило геополітичну напруженість на Близькому Сході.

Ціни на нафту: останні зміни

Нафта Brent впала в ціні на 3,13 долара або на 4,1%. Сировина торгується на рівні 72,92 долара за барель. Водночас нафта WTI подешевшала на 3,15 долара або на 4,4% до 68,63 долара за барель.

Цікаво, що за минулий тиждень еталонні бренди нафти подорожчали на 4%. Цьому сприяли непевність щодо відповіді Ізраїлю на атаку Ірану, а також наближення президентських виборів у США.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: