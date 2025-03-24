Что происходит с долларом США

В понедельник, 24 марта, доллар США удерживает устойчивые позиции относительно корзины из 6 других валют. В то же время инвесторы ожидают важных сигналов, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Инвесторы ждут прояснения ситуации, которая связана с торговой политикой президента США Дональда Трампа, накануне 2 апреля, когда будут принимать новые решения по тарифам. Доллар остается под давлением большую часть года, поскольку прогнозируют, что пошлины Трампа негативно повлияют на экономический рост США.

Кроме того, Федеральная резервная система США, решили на встрече в марте оставить ставку на текущем уровне – 4,25% – 4,5%, добавив, что не спешит с ее дальнейшим снижением. В то же время глава Федерального резерва Джером Пауэлл преуменьшил беспокойство относительно инфляционного влияния тарифов президента Дональда Трампа.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 104,12. Этот показатель вырос на 0,03%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 103,84 до 104,19. За последние 5 дней доллар США подорожал на 0,73%, тогда как с начала 2025 года – потерял в цене более 4%.

Добавим, что обвал доллара США с начала года стал худшим стартом для валюты в начале года с 2008 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: