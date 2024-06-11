Долар подорожчав до максимуму за 4 тижні

Долар демонструє сильні позиції на ринку напередодні публікації важливого звіту про інфляцію у США. Ба більше, американська валюта зафіксувала новий максимум.

Як змінилися позиції долара за 11 червня 2024 року

У вівторок, 11 червня, Індекс долара США торгується на рівні 105,22. Цей індикатор наразі демонструє позитивну динаміку, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 105,10 – 105,46.

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Під час сьогоднішніх торгів долар також подорожчав до пікового рівня з 14 травня, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що впливає на долар США

Американський долар злетів до найвищого рівня за 4 тижні напередодні публікації очікуваного звіту щодо інфляції у США. Дані за травень можуть вплинути на рішення Федерального резерву щодо зниження ключової ставки. Зокрема, йдеться про часові рамки.

Очікування трейдерів щодо потенційної зміни монетарної політики центральним банком США вже у вересні трохи знизилися. Приблизно 50% вважають, що шанси ухвалення такого рішення реальні, тоді як інші 50% не підтримують цю позицію.

Крім того, сильні ніж очікували дані про ринок праці у США спровокували нову хвилю занепокоєння, що інфляція може залишатися стійкою. На цьому тлі центральний банк США може бути менш схильним до зниження ставок у найближчі місяці.