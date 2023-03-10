Ситуація на ринку праці та інфляція тиснуть на долар: що відбувається з валютою США

Американський долар втрачає позиції на ринку після звіту про безробіття у США. Також відіграла роль ситуація з інфляцією в країні. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

Станом на п'ятницю, 10 березня 2023 року, Індекс долара США втратив 0,63% до 104,64, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 104,66 – 105,35.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

У п'ятницю долар ослабла після оприлюднення лютневого звіту про рівень безробіття у США, який свідчить про послаблення інфляційного тиску, пише CNBC. На тлі цього дохідність казначейських облігацій знизилася, а також ослабли позиції валюти на ринку.

Цікаво, що глава американського центрального банку Джером Павелл заявив про подальше підняття базової ставки та повернення до агресивніших кроків для вгамування інфляції. Крім того, варто згадати про позиції американського долара за останні місяці:

Грошова одиниця відійшла від мінімального рівні за 9 місяців, який зафіксували 1 лютого, – 100,80;

відійшла від мінімального рівні за 9 місяців, який зафіксували 1 лютого, – Водночас Індекс долара все ще суттєво нижче максимуму за 20 років. Йдеться про показник на рівні 114,78, який зафіксували у вересні 2022 року.