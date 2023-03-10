Последние изменения на рынке

По состоянию на пятницу, 10 марта 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,63% к 104,64, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 104,66 – 105,35.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

В пятницу доллар ослаб после обнародования февральского отчета об уровне безработицы в США, свидетельствующем об ослаблении инфляционного давления, пишет CNBC. На фоне этого доходность казначейских облигаций снизилась, а также ослабли позиции валюты на рынке.

Интересно, что глава американского центрального банка Джером Павелл заявил о дальнейшем поднятие базовой ставки и возвращение к более агрессивным шагам для утоления инфляции. Кроме того, стоит упомянуть о позициях американского доллара за последние месяцы:

Денежная единица отошла от минимального уровня за 9 месяцев, который зафиксировали 1 февраля, – 100,80;

отошла от минимального уровня за 9 месяцев, который зафиксировали 1 февраля, – В то же время, Индекс доллара все еще существенно ниже максимума за 20 лет. Речь идет о показателе на уровне 114,78, который зафиксирован в сентябре 2022 года.