Ключові зміни на ринку валют за 28 лютого

Під час торгів у середу, 28 лютого, Індекс долара США завершив на рівні 103,90. Цей показник втратив під час торгів 0,07%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становив від 103,90 – 103,96.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США

Долар США зміцнив свої позиції під час торгів у середу, оскільки ринки очікують на нові дані про інфляцію у світі. Завдяки цим цифрам прагнуть отримати сигнал, коли центральні банки можуть почати знижувати ключові ставки.

Додамо, що з початку 2024 року Індекс долара США зріс на понад 2,7%.

Аналітики додали, що ринки, найімовірніше, зосередять увагу на рівні споживчої інфляції у США, Німеччині, Франції та Іспанії. Відповідні дані мають оприлюднити у четвер, тоді як інформація про інфляцію у країнах Єврозони очікують у п'ятницю, повідомляє CNBC.