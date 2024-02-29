Ключевые изменения на рынке валют за 28 февраля

Во время торгов в среду, 28 февраля, Индекс доллара США завершил на уровне 103,90. Этот показатель потерял во время торгов 0,07%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составлял от 103,90 – 103,96.

Читайте также Медь фиксирует рекорды: почему стоит обратить внимание на "нефть нового поколения"

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США

Доллар США укрепил свои позиции во время торгов в среду, поскольку рынки ожидают новые данные об инфляции в мире. Благодаря этим цифрам стремятся получить сигнал, когда центральные банки могут начать снижать ключевые ставки.

Добавим, что с начала 2024 года Индекс доллара США вырос более чем на 2,7%.

Аналитики добавили, что рынки, вероятнее всего, сосредоточат внимание на уровне потребительской инфляции в США, Германии, Франции и Испании. Соответствующие данные должны обнародовать в четверг, тогда как информация об инфляции в странах Еврозоны ожидают в пятницу, сообщает CNBC.