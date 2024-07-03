Як змінилися позиції долара за 3 липня

У середу, 3 липня, Індекс долара США знову фіксує втрати на ринку. На момент створення цього матеріалу, цей індикатор коливається на рівні 105,08, впавши на 0,61%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 105,10 – 105,80.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

  • Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
  • цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.