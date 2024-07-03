Долар США продовжує падати в ціні під час торгів на ринку.
Індекс долара США показує втрати на ринку, коливаючись на рівні 105,08, втративши 0,61% за 3 липня.
Індекс долара США досяг пікового значення на рівні 107,35 та найнижчого за 12 місяців на рівні 99,58.
Очільник Федеральної резервної системи США висловив заяви про "дезінфляційний шлях", вплив на ринок інфляції та сильний звіт про зайнятість в країні.
Останні зміни на ринку валют / shutterstock
Американська валюта під час торгів на ринку знову демонструє від'ємну динаміку. Таким чином, долар реагує на останні заяви очільника центробанку США.
Як змінилися позиції долара за 3 липня
У середу, 3 липня, Індекс долара США знову фіксує втрати на ринку. На момент створення цього матеріалу, цей індикатор коливається на рівні 105,08, впавши на 0,61%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 105,10 – 105,80.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.