У середу, 3 липня, Індекс долара США знову фіксує втрати на ринку. На момент створення цього матеріалу, цей індикатор коливається на рівні 105,08, впавши на 0,61%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 105,10 – 105,80.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Долар продовжує втрачати позиції на ринку, розширивши втрати, які зафіксували на ринку під час торгів у вівторок. Американська валюта відреагувала падінням на заяви очільника Федеральної резервної системи США.

Джером Павелл США повідомив про повернення на "дезінфляційний шлях", але він додав, що перед початком зниження ставок потрібно більше даних, аби переконатися, що останні показники щодо інфляції дають точну картину економіки, пише видання Reuters. Коментарі глави центробанку США затьмарили сильний звіт про зайнятість в країні.