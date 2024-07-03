Американская валюта в ходе торгов на рынке снова демонстрирует отрицательную динамику. Таким образом, доллар реагирует на последние заявления главы центробанка США.
Как изменились позиции доллара за 3 июля
В среду, 3 июля, Индекс доллара США снова фиксирует потери на рынке. На момент создания этого материала, этот индикатор колеблется на уровне 105,08, упав на 0,61%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 105,10 – 105,80.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.