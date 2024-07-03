В среду, 3 июля, Индекс доллара США снова фиксирует потери на рынке. На момент создания этого материала, этот индикатор колеблется на уровне 105,08, упав на 0,61%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 105,10 – 105,80.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

Доллар продолжает терять позиции на рынке, расширив потери, которые зафиксировали на рынке во время торгов во вторник. Американская валюта отреагировала падением на заявления главы Федеральной резервной системы США.

Джером Пауэлл США сообщил о возвращении на "дезинфляционный путь", но он добавил, что перед началом снижения ставок нужно больше данных, чтобы убедиться, что последние показатели по инфляции дают точную картину экономики, пишет издание Reuters. Комментарии главы центробанка США затмили сильный отчет о занятости в стране.