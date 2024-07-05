Как изменились позиции доллара за 3 июля

В пятницу, 5 июля, Индекс доллара США снова ослабевает на рынке. На момент создания этого материала, этот индикатор колеблется на уровне 104,96, упав на 0,16%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,82 – 105,17.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

  • Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
  • этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США

Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.