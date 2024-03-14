Ключові зміни на ринку валют за 13 березня

Під час торгів у середу, 13 березня, Індекс долара США зупинився на рівні 102,74. Цей індикатор впав на 0,2%. Діапазон коливання цього показника становив від 102,74 – 102,82, інформує Yahoo!Finance.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США

Інвестори закріпили прибуток напередодні нових економічних даних, які мають оприлюднити цього тижня. Ця інформація може "пролити світло" на те, коли Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки у 2024 році. Нагадаємо, що днем раніше долар подорожчав через вищу, ніж очікували інфляцію у лютому.

Динаміка інших валют:

Здорожчання євро оцінюють на 0.2%;

Тоді як британський фунт зріс на 0,1%

Варто додати, що на минулому тижні Індекс долара США зафіксував найбільший тижневий спад з січня. Водночас у річному розрахунку, долар зріс на 1,5% на цю мить, згідно з даними CNBC.