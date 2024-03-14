Ключевые изменения на рынке валют за 13 марта

Во время торгов в среду, 13 марта, Индекс доллара США остановился на уровне 102,74. Этот индикатор упал на 0,2%. Диапазон колебания этого показателя составлял от 102,74 – 102,82, информирует Yahoo!Finance.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США

Инвесторы закрепили прибыль в преддверии новых экономических данных, которые должны обнародовать на этой неделе. Эта информация может "пролить свет" на то, когда Федеральный резерв начнет снижать процентные ставки в 2024 году. Напомним, что днем ранее доллар подорожал из-за более высокой, чем ожидали инфляцию в феврале.

Динамика других валют:

Подорожание евро оценивают на 0.2%;

Тогда как британский фунт вырос на 0,1%

Стоит добавить, что на прошлой неделе Индекс доллара США зафиксировал наибольший недельный спад с января. В то же время в годовом исчислении, доллар вырос на 1,5% на данный момент, согласно данным CNBC.