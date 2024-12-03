Ситуація на ринку валют

У вівторок, 3 грудня, американський долар демонструє від'ємну динаміку на ринку. Водночас на початку грудня фіксують досить незвичну тенденцію. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як правило, долар втрачає позиції у грудні, оскільки компанії купують іноземні валюти. Проте цього року ситуація на ринку трохи інша. Трейдери ретельно стежать за заявами та планами Дональда Трампа, який готується до інавгурації, та підтримують долар.

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Зокрема, під час попередньої торгової сесії долар зріс в ціні після того, як стало відомо, що Трамп вимагає від країн БРІКС відмовитися від створення альтернативи для долара у міжнародній торгівлі. Він пригрозив цим державам митами та втратою ринку США.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США наразі торгується на рівні 106,17, згідно з даними Yahoo!Finance. Цей індикатор втратив 0,26% з початку торгів. Діапазон коливання за день становить 106,16 – 106,60.

Водночас євро виросло у вівторок, відновивши деяку рівновагу після того, як політичні потрясіння у Франції трейдерів шукати варіанти захисту від подальших цінових коливань, в той час, як юань досяг 13-місячного мінімуму на тлі тарифних ризиків і слабкості економіки Китаю.