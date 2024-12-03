Ситуация на рынке валют

Во вторник, 3 декабря, американский доллар демонстрирует отрицательную динамику на рынке. В то же время в начале декабря фиксируют довольно необычную тенденцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как правило, доллар теряет позиции в декабре, поскольку компании покупают иностранные валюты. Однако в этом году ситуация на рынке немного другая. Трейдеры тщательно следят за заявлениями и планами Дональда Трампа, который готовится к инаугурации, и поддерживают доллар.

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В частности, во время предыдущей торговой сессии доллар вырос в цене после того, как стало известно, что Трамп требует от стран БРИКС отказаться от создания альтернативы для доллара в международной торговле. Он пригрозил этим государствам пошлинами и потерей рынка США.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 106,17, согласно данным Yahoo!Finance. Этот индикатор потерял 0,26% с начала торгов. Диапазон колебания за день составляет 106,16 – 106,60.

В то же время евро выросло во вторник, восстановив некоторое равновесие после того, как политические потрясения во Франции заставили трейдеров искать варианты защиты от дальнейших ценовых колебаний, в то время, как юань достиг 13-месячного минимума на фоне тарифных рисков и слабости экономики Китая.