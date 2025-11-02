Скільки коштує обміняти старі долари на нові

Чинними є усі долари, випущені після 1914 році. Проте частина з них вважається застарілими. Зазвичай так характеризують банкноти 1996 року випуску.

Чи потрібно обмінювати старі 100 доларів?

Оскільки усі ці долари чинні, їх необов'язково обмінювати, повідомляє 24 Канал.

Проте, якщо ви таки вирішили обміняти валюту, потрібно враховувати її стан:

у 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена" банкнота, аби спростити ідентифікацію купюри;

поняття "значно зношена" – актуальне до теперішнього часу.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– зазначає НБУ.

Обмін банкноти, яка відповідає визначеним параметрам і має задовільний стан, здійснюється безоплатно. Водночас, для значно пошкодженої відбувається процедура інкасо:

банк, до якого ви звернулися, передає вашу пошкоджену банкноту банку-кореспонденту;

і уже ця установа здійснює обмін.

Зверніть увагу! Інкасо відбувається за тарифами фінустанови.

Що важливо знати про долари?