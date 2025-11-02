Сколько стоит обменять старые доллары на новые

Действующими являются все доллары, выпущенные после 1914 года. Однако часть из них считается устаревшими. Обычно так характеризуют банкноты 1996 года выпуска.

Нужно ли обменивать старые 100 долларов?

Поскольку все эти доллары действующие, их необязательно обменивать, сообщает 24 Канал.

Однако, если вы таки решили обменять валюту, нужно учитывать ее состояние:

в 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота, чтобы упростить идентификацию купюры;

понятие "значительно изношенная" – актуально до настоящего времени.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечает НБУ.

Обмен банкноты, которая соответствует определенным параметрам и имеет удовлетворительное состояние, осуществляется бесплатно. В то же время, для значительно поврежденной происходит процедура инкассо:

банк, к которому вы обратились, передает вашу поврежденную банкноту банку-корреспонденту;

и уже это учреждение осуществляет обмен.

Обратите внимание! Инкассо происходит по тарифам финучреждения.

Что важно знать о долларах?