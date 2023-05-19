Долар наближається до пікового рівня з березня: від чого виграє валюта

У рамках сьогоднішньої торгової сесії долар демонструє від'ємну динаміку. Водночас загальна тенденція для валюти є позитивною. Про останні зміни на ринку та тренди – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку

Станом на п'ятницю, 19 травня, котирування Індексу долара США торгуються на рівні 103,33. Цей показник впав на 0,24%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 103,08 – 103,62.

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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за 20 років;

Мінімально цей індикатор за рік падав до 100,79, інформує видання CNBC.

Зверніть увагу! Інвестор та мільярдер Воррен Баффет переконаний, що наразі немає альтернатив для долара на глобальному ринку. Цю ж думку висловила очільниця Мінфіну США. За словами чиновниці, жодна країна немає необхідної інфраструктури для того, щоб її валюта була основою світових резервів.

Що відбувається з доларом

На кінець тижня долар коливається на рівні близькому до максимуму з березня. Валюта виграє від того, що американські чиновники подають сигнали про все-таки узгодження позиції щодо підвищення стелі державного боргу. Також останні економічні дані про США свідчать про те, що навряд чи у найближчому майбутньому варто чекати на зміну політики Федерального резерву, інформує CNBC.