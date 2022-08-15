Зміцнення долара США на ринку: яку роль тут відіграє Китай

Долар США повернувся до зростання. Як змінилася позиція Індексу долара США за торговий день та що впливає на американську валюту – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США починає новий тиждень зі зростання. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 15 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 106,52, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник пішов вгору на 0,84%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 105,67. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29 . Це зафіксували у середині липня 2022 року;

. Це зафіксували у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього списку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Ще один індикатор валютного ринку – WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах – зупинився на позначці 106,52, за даними WSJ. З початку дня він виріс на 0,84%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він втратив загалом 0,79%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 2,23%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 10,99%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,99%.

Що відбувається з доларом США

Американський долар цього понеділка демонструє позитивну динаміку через новий звіт про економічну ситуацію в Китаї, який посилив побоювання щодо рецесії, пише CNBC. Нагадаємо, що Піднебесна – це друга економіка світу.

Підтримали зростання долара й коментарі експертів з Федерального резерву щодо перших ознак того, що інфляція у США досягла свого максимуму. Йдеться про банкіра Томаса Баркіна. На його думку, було б непогано щоб інфляція протягом певного проміжку часу залишалася на рівні цілі у 2% перш ніж припиняти підняття ставок.

Проте потенційна нова рецесія може суттєво відрізнятися від попередніх досвідів з кризами. Йдеться про наступні фактори:

сильні фінансові позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;

змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на доларів; агресивна та потужна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції у країні;

стабільний ринок праці у США.

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