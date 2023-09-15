Після злету до максимуму за 6 місяці: як долар США завершує тиждень

15 вересня 2023, 15:15
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Американський долар на шляху до фіксації важливого результату. Тоді як два його конкуренти демонструють позитивну динаміку на ринку. Про головні зміни та фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США завершує тиждень з показником, який трохи нижче максимуму за 6 місяців. У п'ятницю, 14 вересня, індекс коливається на рівні 105,28, згідно з Yahoo!Finance.

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Попри те, що наразі цей індикатор демонструє від'ємну динаміку, втративши 0,11% з початку сесії, але його позиції кращі, ніж днем раніше. Діапазон коливання для індексу становить від 105,18 до 105,41. 

Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

  • Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78. Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років;
  • Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.
Цікаво! Відомий економіст прогнозує, що перша економіка світу – США – може увійти у фазу рецесії. Він виділив період, коли все стане зрозуміло. Йдеться про найближчі 6 місяців.

Що відбувається на ринку 

За ніч Індекс долара США зміцнив позиції на ринку завдяки новим даним про першу економіку світу, які виявилися кращими, ніж очікували. До того ж долар на шляху до того, щоб зафіксувати тижневе зростання 9 раз поспіль, повідомляє видання CNBC.

Інвестори також очікують на нову зустріч Федерального резерву, яка пройде на наступному тижні. Очікують, що центральний банк залишиться ставку без змін.

Динаміка інших валют, згідно з Reuters:

  • Євро зросло на 0,2% та трохи відновилося після досягнення багатомісячного мінімуму днем раніше. Додамо, євро втратило понад 5% у парі з доларом з середини липня. Одна з причин – сповільнення європейської економіки; 
  • Британський фунт також зміцнює позиції стосовно долара США. Трейдери чекають на нове рішення Банку Англії щодо базової ставки. Ця валюта також демонструє одні з найкращих показників у світі з початку року. Зокрема, з початку січня фунт зріс на 2,8% проти долара.

 

Автор: Віта Свірневська