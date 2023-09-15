Після злету до максимуму за 6 місяці: як долар США завершує тиждень

Американський долар на шляху до фіксації важливого результату. Тоді як два його конкуренти демонструють позитивну динаміку на ринку. Про головні зміни та фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США завершує тиждень з показником, який трохи нижче максимуму за 6 місяців. У п'ятницю, 14 вересня, індекс коливається на рівні 105,28, згідно з Yahoo!Finance.

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Попри те, що наразі цей індикатор демонструє від'ємну динаміку, втративши 0,11% з початку сесії, але його позиції кращі, ніж днем раніше. Діапазон коливання для індексу становить від 105,18 до 105,41.

Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням для нього за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається на ринку

За ніч Індекс долара США зміцнив позиції на ринку завдяки новим даним про першу економіку світу, які виявилися кращими, ніж очікували. До того ж долар на шляху до того, щоб зафіксувати тижневе зростання 9 раз поспіль, повідомляє видання CNBC.

Інвестори також очікують на нову зустріч Федерального резерву, яка пройде на наступному тижні. Очікують, що центральний банк залишиться ставку без змін.

Динаміка інших валют, згідно з Reuters: