Що відбувається з доларом США

Індекс долара США завершує тиждень з показником, який трохи нижче максимуму за 6 місяців. У п'ятницю, 14 вересня, індекс коливається на рівні 105,28, згідно з Yahoo!Finance.

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Попри те, що наразі цей індикатор демонструє від'ємну динаміку, втративши 0,11% з початку сесії, але його позиції кращі, ніж днем раніше. Діапазон коливання для індексу становить від 105,18 до 105,41.

Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням для нього за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Цікаво! Відомий економіст прогнозує, що перша економіка світу – США – може увійти у фазу рецесії. Він виділив період, коли все стане зрозуміло. Йдеться про найближчі 6 місяців.

Що відбувається на ринку

За ніч Індекс долара США зміцнив позиції на ринку завдяки новим даним про першу економіку світу, які виявилися кращими, ніж очікували. До того ж долар на шляху до того, щоб зафіксувати тижневе зростання 9 раз поспіль, повідомляє видання CNBC.

Інвестори також очікують на нову зустріч Федерального резерву, яка пройде на наступному тижні. Очікують, що центральний банк залишиться ставку без змін.

Динаміка інших валют, згідно з Reuters: