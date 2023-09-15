Что происходит с долларом США
Индекс доллара США завершает неделю с показателем, который чуть ниже максимума за 6 месяцев. В пятницу, 14 сентября, индекс колеблется на уровне 105,28, согласно Yahoo!Finance.
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Несмотря на то, что в настоящее время этот индикатор демонстрирует отрицательную динамику, потеряв 0,11% с начала сессии, но его позиции лучше, чем днем ранее. Диапазон колебания для индекса составляет от 105,18 до 105,41.
Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78. Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет;
- Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.
Что происходит на рынке
За ночь Индекс доллара США укрепил позиции на рынке благодаря новым данным о первой экономике мира, которые оказались лучше, чем ожидалось. К тому же доллар по пути к тому, чтобы зафиксировать недельный рост 9 раз подряд, сообщает издание, сообщает CNBC.
Инвесторы также ожидают новой встречи Федерального резерва, которая пройдет на следующей неделе. Ожидается, что центральный банк останется ставкой без изменений.
Динамика других валют, согласно Reuters:
- Евро выросло на 0,2% и немного восстановилось по достижении многомесячного минимума днем ранее. Добавим, евро потеряло более 5% в паре с долларом с середины июля. Одна из причин – замедление европейской экономики;
- Британский фунт также укрепляет позиции по отношению к доллару США. Трейдеры ждут новое решение Банка Англии по базовой ставке. Эта валюта также демонстрирует одни из самых лучших показателей в мире с начала года. В частности, с начала января фунт вырос на 2,8% по отношению к доллару.