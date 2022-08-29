Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сегодня колеблется на уровне 108,66, согласно данным издания WSJ. С начала дня он потерял 0,12%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел вверх на 3,06%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,90%;

с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 13,25%;

в целом за год WSJ Dollar Index вырос на 17,30%.

Факторы влияния на рынке

С начала текущего года Индекс доллара США существенно укрепил свои позиции по отношению к топовым валютам мира. Кроме того, этот показатель в середине августа продемонстрировал одно из лучших недельных ралли с апреля 2022 года, а также приближался к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет и третьего по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта более 50 лет, пишет Reuters. Важно добавить, что 29 августа Индекс доллара США в течение дня рос до пикового уровня за 20 лет – 109,5. Это произошло после последнего выступления главы центрального банка США Джерома Пауэлла, проходившего на прошлой неделе. Банкир добавил, что американский регулятор преследует цель и дальше повышать ставки. Одна из главных причин – борьба с инфляцией, сообщает "Минфин".

Кроме того, эксперты банка Wells Fargo ожидают, что американский доллар в 2023 году станет терять позиции на рынке. Ключевые факторы влияния – начало потенциальной рецессии в США и снижение ставок центральным банком. До конца текущего года они ожидают дальнейшего роста национальной валюты США, тогда как Федеральный резерв и дальше будет поднимать базовую ставку, информирует Markets Insider.